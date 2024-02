Reprodução/Instagram A esposa do cantor revelou detalhes das ameaças que sua família recebeu

Nesta quarta-feira (28), Bruna Amaral participou do Encontro com Patrícia Poeta, na Globo, e falou sobre o jogo de seu marido, Rodriguinho. De acordo com a modelo, sua família sofreu ameaças e críticas do público após o comportamento questionável do músico no BBB 24, mas ele estaria revendo as atitudes.



"O Rodrigo ficou um pouco surpreso, mas ele tem um coração enorme. Ele tem uma casca grossa, mas ele tem um coração enorme. Tenho certeza que ele tá vendo muita coisa, refletindo sobre muitas atitudes dele, falas dele", explicou.

"Muitas ameças que a gente recebeu pelo Instagram via direct. Eu, os filhos, a mãe dele. Muitas ameaças mesmo, coisas bem pesadas. Que ali eu falei: 'nossa a coisa tá séria'. Mas já tomamos as providências cabíveis e vamos ver no que vai dar porque foi bem sério mesmo", acrescentou.





A esposa de Rodriguinho ainda comentou sobre o impacto das críticas em sua família: "Tinham dias que eu acordava bem, tinham dias que eu não acordava tão bem. Tinha dita que eu lia coisas que machucam, e machuca muito ler a pessoa que a gente ama sendo xingada. A gente fica triste, mas faz parte. (...) Tudo o que eu lia, tudo o que eu via, do dia para a noite tudo virou. Mas é como o Rodrigo fala, não dá pra resumir uma pessoa em um reality".

"O ser humano precisa disso. Todo mundo erra, ninguém é perfeito. Nem Deus agradou a todos. Nada como um dia após o outro. Tudo é aprendizado. Não adianta nada atacar a gente. (...) A gente tá trabalhando em tudo aí. Com terapia, a gente vai procurar se precisar de ajuda. Mas a gente vai acolher sempre com muito amor e muito carinho. Foi uma experiência incrível para ele, um aprendizado como ser humano", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

