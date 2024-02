Reprodução/Twitter O inérprete do saci prestou depoimento à polícia após acusação de importunação sexual

Na última terça-feira (27), o intérprete do Saci, mascote do Internacional, se apresentou voluntariamente à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre para prestar depoimento após Gisele Kümpel, jornalista do Canal Monumental, acusá-lo de importunação sexual. A repórter relatou que foi abraçada e beijada sem o consentimento dele após o terceiro gol da partida.

"Foi uma situação bem constrangedora. Ele estava perto de mim, atrás do gol, e na hora que saiu o pênalti, eu me afastei uns dois metros, porque ele já estava me torturando. E, depois que o Inter fez o gol, ao invés dele comemorar com a torcida dele, ele resolveu vir me abraçar e me dar um beijo, como se meu corpo estivesse ali à disposição, ou como se ele pudesse fazer isso sem a minha permissão", contou em seus Stories do Instagram.

De acordo com o delegado, o intérprete estava acompanhado por um advogado e a repórter foi ouvida novamente para esclarecer mais detalhes. Segundo a Polícia Civil, o teor dos depoimentos não será divulgado para não haver prejuízo às investigações.

Os responsáveis também estão analisando as imagens da partida, que foram cedidas pelo clube. Além disso, outras testemunhas também serão ouvidas nos próximos dias.

Em comunicado, o Internacional confirmou que o funcionário foi afastado do clube. Confira o comunicado na íntegra:

"Sobre o registro de ocorrência envolvendo a figura do mascote Saci, o Sport Club Internacional informa que encaminhou as imagens de seu circuito interno de monitoramento para a Delegacia responsável pela apuração do episódio.

Confiamos que todos os fatos serão devidamente esclarecidos junto à autoridade policial. Por essa razão, e esperando a célere resolução do caso, o funcionário responsável pelo mascote e o próprio Clube estarão a disposição das autoridades. Até a conclusão do procedimento, o funcionário ficará afastado da representação do Saci.



Por fim, o Sport Club Internacional manifesta seu respeito ao trabalho de toda a imprensa e repudia todo e qualquer caso em que haja importunação ou manifestação de cunho preconceituoso".



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko