Reprodução/Instagram O filho do empresário admitiu que já fez o uso de anabolizantes

Na última segunda-feira (26), Thor Batista virou assunto nas redes sociais após a aparência em uma foto ao lado de sua esposa Lunara Campos chamar a atenção dos fãs. Os internautas perceberam que o filho mais velho de Eike Batista e Luma de Oliveira apresentava sinais de calvície. O empresário admitiu o uso de anabolizantes, mas tentou justificar que esta não seria a causa da perda dos fios.



Em entrevista ao jornal Extra, o empresário comentou sobre a situação: "As mudanças têm a ver com dois fatores: O primeiro, a genética. Basta ver fotos do meu avô paterno e meu pai. Ambos já começaram a ficar com cabelo mais ralo com pouca idade. Mas os dois são meus exemplos de vida, então está tudo muito bem, obrigado. O segundo é a carga enorme de trabalho e reveses que a vida me impôs, coisas sobre as quais aos poucos estou divulgando no meu canal do YouTube e Instagram".

Apesar do empresário negar que as transformações foram consequências do uso de anabolizantes, ele admitiu utilizou há uma década. Entretanto, sites especializados na área médica contradizem essas informações e explicam que o uso pode sim provocar calvície, principalmente em pessoas que tem pré-disposição em perder cabelo.





Vale lembrar que Eike Batista assumiu que usava peruca quando foi preso no Complexo Penal de Bangu, no Rio de Janeiro. O empresário viveu anos com o acessório para esconder a calvície e só revelou o segredo quando profissionais do local foram raspar os fios. Em 2010, ele já havia admitido que realizou um implante capilar, mas o mesmo não teria dado resultado e o ex-bilionário recorreu à técnica de usar perucas.

"Não tem nada a ver com hormônios como alguns estão falando. Uma década atrás eu até fiz uso de algumas coisas, como DHEA em cápsulas (dehidroepiandrosterona), que é um precursor de Testosterona. Ele promove um leve aumento nos níveis de Testosterona, mas é algo sutil, e está mais para contribuir para o anti-envelhecimento do que envelhecimento em si (risos)", pontuou Thor Batista.

"No outro extremo do espectro estão usuários crônicos de anabolizantes pesados como, por exemplo, fisiculturistas. Ai eu lhe pergunto: qual fisiculturista que aos 32 já está notando um certo envelhecimento? Nem aqueles que fazem uso de anabolizantes pesados (e perigosos) chegam a ter efeitos deste tipo com pouca idade assim… Não se trata disso", completou.

Embora Thor Batista diga que o DHEA não provoque calvície, médicos já publicaram artigos e vídeos comunicando que o uso do anabolizante pode acarretar esses efeitos em pessoas com pré-disposição.

*Texto de Júlia Wasko

