Reprodução/Instagram A figurante compartilhou fotos com o elenco da série

Uma jovem que trabalhou como figurante na série biográfica Chespirito, que contará a história de Roberto Gómez Bolaños, expôs a caracterização do elenco. As gravações foram realizadas em Acapulco, no México, e a moça revelou em primeira mão mais detalhes das vestimentas, acessórios e visual dos atores.



Nas imagens, podemos ver a caracterização de Pablo Cruz (Roberto Gómez Bolaños), Ramón Valdés (Miguel Islas), Carlos Villagrán (Juan Lecanda), María Antonieta de las Nieves (Jesusa Ochoa) e Angelines Fernández (Andrea Noli). Além disso, um jovem que aparece na foto final ainda não foi identificado.

O elenco da série ainda contará com a participação de Paulina Dávila, vivendo Florinda Meza. Nos comentários das fotos, internautas criticaram: "Gente, não tá bom não". "O único que está parecido é o Villagran. Pessoalmente, não acho legal esse tipo de série, pois gera muita polêmica, vejam a do Silvio Santos, por exemplo", comentou outro.







O título Chespirito ainda é provisório, mas é facilmente reconhecido como Sem Querer Querendo pelos brasileiros. O nome refere-se a um livro de memórias escrito por Roberto Gómez Bolaños. A produção conta com parceria do THR3 Media Group da Warner Bros. Discovery e será responsável por mostrar a vida pessoal e os desafios da carreira do ator em todos os seus papéis, incluindo os menos conhecidos.

Reprodução/Instagram A figurante compartilhou fotos com o elenco da série





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko