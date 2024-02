Reprodução O cantor chamou a atenção pela cena na novela das novela

Na última segunda-feira (26), uma das cenas do próximo capítulo de Renascer exibida na Globo chamou a atenção dos telespectadores. Os fãs da novela das nove ficaram chocados com um trecho em que Damião, interpretado pelo cantor Xamã, aparece completamente nu em um rio.



Nas redes sociais, internautas demonstraram sua opinião e surpresa com as imagens. "A bunda do Xamã em horário nobre", escreveu um dos usuários do Twitter/X. "A bunda do Xamã na minha tela era a cena que eu não sabia que precisava ver", brincou outro.

"Misericórdia, vai ter bunda do Xamã na novela?", questionou outro. "Meu Deus, a bunda do Xamã. O Brasil vai à loucura", acrescentou outro. "Amanhã teremos a bunda do Xamã na nossa televisão, obrigado, Bruno Luperi", pontuou outro. "Amanhã teremos a bunda do Xamã em horário nobre? É isso?", perguntou outro.





Na trama, o forasteiro Damião foi contratado para matar José Inocêncio (Marcos Palmeira), mas muda de ideia após conhecer Ritinha (Mell Muzzillo). Eles protagonizaram uma cena quente com direito a beijos e o final do episódio deu um gostinho de quero mais para os telespectadores.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko