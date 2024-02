Reprodução/Instagram A ex-apresentadora da emissora admitiu que já engatou novos projetos

Nesta segunda-feira (26), a Globo informou que Fátima Bernardes deixou o quadro de funcionários fixos da Globo após 37 anos. A apresentadora não teve seu contrato renovado desde 31 de dezembro de 2023 e agora irá se dedicar somente a contratos por obra. Ela afirmou em suas redes sociais que já está produzindo um novo projeto para comandar na emissora ainda neste ano.



Em seu Instagram, a jornalista se pronunciou sobre a mudança: "Hoje foi divulgado que meu último contrato com a Globo terminou em 31 de dezembro de 2023. Ao sair do Encontro, já renovei por obra certa, o novo formato de trabalho da empresa. Naquele momento, renovamos para apresentar os realities The Voice Brasil e Kids".

"Com o término do The Voice, entreguei, em novembro, 3 propostas de novos programas. E fico feliz em dividir com vocês que já estamos desenvolvendo um deles. Pra quando? Ainda não sabemos. O importante é que seja de qualidade como o público merece e a @globo sabe fazer, interessante e com o meu perfil", acrescentou.

"Um processo de trabalho muito parecido com o que aconteceu para o Encontro. Até ele ficar pronto, vou tocando outros projetos paralelamente porque é o que amo fazer. Nesses 37 anos na TV, tive todas as possibilidades de evoluir profissionalmente e continuo acreditando que algo muito bom para mim e para o público virá pela frente", concluiu.



Um desses novos projetos é na Play 9. Na última sexta-feira (23), Fátima Bernardes foi anunciada como parte da equipe na cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Ela será responsável por mostrar os bastidores e curiosidades do evento, em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e o YouTube.

"Vou estar novamente em uma cidade olímpica, ouvindo aquelas histórias incríveis, de conquistas, de vitória, de superação, de persistência, e isso me anima muito", contou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.