Após alguns dias de especulação e uma viagem romântica ao México, Luan Santana reassumiu o namoro com Jade Magalhães. Os dois foram fotografados de mãos dadas na manhã desta terça-feira (27) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, após curtirem uma nova lua de mel, que foi cenário para os dois reatarem o romance.

O noivado de Luan Santana e Jade Magalhães chegou ao fim em 2020, após 12 anos de relacionamento. O cantor estava bloqueado nas redes sociais da modelo, mas nos últimos meses se aproximaram.

De acordo com o jornal Extra, o casal estava curtindo uma espécie de lua de mel nos últimos dez dias no México. Mesmo após quatro anos separados, eles deram mais uma chance para o amor. No último domingo (25), eles publicaram fotos no mesmo restaurante e levantaram suspeitas de um possível retorno.

"Eles voltaram, sim. E, pelo jeito que as coisas vão, teremos a oficialização em breve. Ela sempre foi o porto seguro dele, que voltou a falar de se casar", contou uma fonte. "Foi trabalhoso, mas eles têm muita história. Luan amoleceu o coração da Jade. Ela desbloqueou as redes sociais e voltaram a conversar", explicou uma pessoa próxima à influenciadora.

Em 2021, Luan Santana engatou um romance com Izabela Cunha, de quem também ficou noivo. Entretanto, os dois anunciaram o fim do relacionamento em maio do ano passado. Enquanto isso, Jade Magalhães não assumiu nenhum relacionamento publicamente após terminar com o artista.

