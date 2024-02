Reprodução O repórter se engasgou durante o programa e precisou interromper a programação

Na última segunda-feira (26), Adilson Muritiba precisou interromper a programação do Bahia Meio Dia, da TV Subaé, afiliada da Globo em Feira de Santana. O jornalista engasgou ao vivo durante um quadro de prestação de serviços e não conseguiu continuar sua fala, obrigando o noticiário a fazer um intervalo comercial.



O apresentador estava começando a falar sobre vagas de emprego, quando se desculpou pela situação: "[Tosse] Perdão. Vamos ver aqui. [Tosse] Eu começo destacando a oportunidade para operador de caixa. Perdão, gente. [Tosse] Vamos para um intervalo rapidinho. A gente volta com mais Meio Dia".

Mesmo após anunciar o intervalo e interromper a programação, ainda foi possível escutar Adilson Muritiba tossindo. O apresentador ficou fora do ar por dois minutos, se recuperou e voltou a comandar a atração.





"Estamos de volta. Agora com a voz de volta também. Eu dei uma tossida aí, mas graças a Deus estamos de volta para trazer as vagas de emprego aqui no Bahia Meio Dia", concluiu ele, retomando o quadro de prestação de serviços.

Assista ao momento em que ele perde o controle para a tosse:

Tadinho do apresentador que quase morre ao vivo no jornal pic.twitter.com/bMaujMnFxf — Hovik (@HovikQueiroz) February 27, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko