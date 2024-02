Reprodução A jornalista foi diagnosticada com Paralisia de Bell

No último sábado (24), Fernanda Gentil contou em seu canal do YouTube que foi diagnosticada com Paralisia de Bell. A apresentadora relatou que seus movimentos do rosto ainda não voltaram ao normal e que percebeu os sintomas logo após o Carnaval.

Quando foi buscar o filho, Gabriel, no aeroporto, na última quinta-feira (15), sentiu uma dormência na boca. No dia seguinte, quando estava saindo para trabalhar, mandou beijos a ele e não conseguiu: "Comecei a mandar vários beijos e não saia, a boca não firmava, sabe?".



"Quando ele chegou no aeroporto, percebi de leve. Quando ele chegou, obviamente agarrei, abracei, espremi, comecei a dar vários beijos nele de saudade e senti que fiquei com a boca um pouco dormente. Passou a euforia toda, fiquei com aquilo na cabeça, a gente saiu para jantar, esqueci, distraí e fui para casa", relatou.





"Chegou sexta-feira, eu tinha um dia cheio de trabalho, fiquei também com a cabeça distraída. Entre uma reunião e outra, fui visitar meus afilhados. Chegando lá, de novo com crianças. Beija aqui. Beija ali. Chamego. Senti de novo um incômodo na boca. Eu falei: 'Cara, isso está estranho, não é possível'", acrescentou.

A Paralisia de Bell é uma condição médica que afeta o nervo facial e causa fraqueza súbita e temporária nos músculos do rosto. A causa exata ainda não é conhecida, mas pode estar relacionada com uma infecção viral ou inflamação do nervo facial.

Os principais sintomas incluem fraqueza e paralisia repentina de um lado do rosto, dificuldade em fechar um dos olhos ou sorrir de um lado da face, queda da pálpebra, boca torta, perda do paladar, aumento da sensibilidade ao som de um ouvido e produção excessiva de saliva.

Para tratar a paralisia, é necessária a prescrição de medicamentos, como corticosteroides, que reduzem a inflamação e aceleram a recuperação. Além disso, terapia física e exercícios faciais também são recomendados e podem auxiliar em uma melhora em algumas semanas ou meses.

*Texto de Júlia Wasko

