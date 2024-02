Reprodução O ator está de volta na emissora quatro anos após ser demitido

Em outubro de 2020, Carlinhos Aguiar revelou em suas redes sociais que havia sido demitido do SBT. Cerca de quatro anos depois, o ator está de volta à emissora de Silvio Santos. O comediante foi recontratado para integrar o elenco do quadro ABC do Ratinho, no Programa do Ratinho.



Em comunicado à imprensa, a emissora confirmou o retorno de Carlinhos Aguiar: "Ratinho reúne todo o elenco da atração, que ganha o reforço de mais dois personagens especiais e conhecidos do público: Flor e Carlinhos Aguiar".



A partir desta quarta-feira (28), às 22h, poderemos acompanhar o quadro, que conta com animação, humor e participação de convidados especiais e da plateia. Ratinho colocará todos em uma sala de aula para responderem a inúmeras questões. Se eles errarem, a plateia deve entrar na brincadeira para ganhar prêmios.





No dia 7 de outubro de 2020, o humorista foi comunicado sobre o fim de seu contrato com o SBT. "Infelizmente, eu recebi um recado do SBT, no qual eu fui desligado a partir de hoje. Não faço mais parte do casting de funcionários da empresa. Há dois anos aconteceu isso, infelizmente, eu não entendi o porquê [na época]. Mas eu também sei do porquê, por causa da pandemia, de todas as transações financeiras", contou em seu Instagram.

"Eu sei que é difícil, mas eu estava trabalhando. A gente estava fazendo live em casa, TikTok em casa, todas as transações possíveis e imagináveis em casa, com equipe SBT. Mas, por infelicidade, eu caí na malha fina mais uma vez", complementou.

Vale lembrar que essa não foi sua primeira demissão da emissora. Em 2017, ele foi desligado e retornou no ano seguinte, quando integrou o elenco do Jogo dos Pontinhos, no Programa do Silvio Santos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko