Reprodução O apresentador foi internado novamente após o transplante no coração

Fausto Silva está internado no Hospital Isaraelita Albert Einstein, em São Paulo, pelo menos desde a última segunda-feira (26). A nova hospitalização do apresentador, seis meses após o transplante de coração, ainda é um mistério.



Até o momento não houve nenhuma confirmação do hospital ou da família, mas o comediante estaria na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) por um rim.

A notícia de sua internação foi dada em primeira mão pela Alpha FM na tarde da última segunda-feira (26). De acordo com a jornalista Giovana Marchesini, Faustão está na lista de espera por um rim, seis meses após receber um coração, em agosto do ano passado. Na época, ele ainda realizou sessões de diálise para filtrar líquidos do corpo.





O apresentador foi internado por problemas renais e um boletim médico deve ser divulgado nas próximas horas. Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, estipulou que ninguém está autorizado a divulgar nenhuma informação.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko