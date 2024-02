Divulgação A apresentadora consagrou o terceira lugar da emissora na audiência

Desde 2006, Sonia Abrão comanda o A Tarde é Sua, na RedeTV!. Fazendo parte das tardes dos telespectadores há quase três décadas, a apresentadora é considerada um fenômeno no quesito audiência. A atração tornou-se um dos maiores em faturamento da história da emissora e está entre os maiores sucessos de ibope, desbancando grandes nomes diariamente.

A atração da RedeTV! disputa público com o Balanço Geral e a primeira faixa de reprises de novelas da Globo, e ainda assim consegue números impressionantes no ibope!. De acordo com o TV Pop, o A Tarde é Sua empurrou o Fofocalizando, do SBT, para o quarto lugar de audiência entre 15h28 e 16h41.

Diariamente, o programa de Sonia chega a passar o concorrente do SBT por alguns minutos, mas esta é a primeira vez no ano que ele fecha à frente na média final. Ao longo de sua exibição, o programa da RedeTV! atingiu picos de 3 pontos na Grande São Paulo.

A programação da emissora de Silvio Santos contou com média de 2,5 pontos, enquanto o programa do canal de Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho pontuou 2,6. Entretanto, isso não é nenhuma novidade. Sônia Abrão supera a atração comandada por Gabriel Cartolano na maioria dos dias.





Nesta segunda-feira (26), graças ao sucesso do A Tarde é Sua, a RedeTV! e a TV Cultura empataram com 0,4 ponto de média e 1,1% de share. Com isso, a emissora ocupou o quinto lugar na faixa das 15h às 17h, com 2,1 pontos de média.

