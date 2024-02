Reprodução A jornalista foi contratada mais uma vez pela emissora de Silvio Santos

Magdalena Bonfiglioli, a primeira repórter do SBT, foi remanejada para uma nova atração na emissora de Silvio Santos. A jornalista, que estreou em 1981, fará parte da equipe de reportagem do Tá Na Hora. Ao longo desses anos, ela trabalhou em diversas áreas e programas, mas também já se desvinculou para migrar para outras empresas.

Magdalena Bonfiglioli está no SBT há 43 anos e, nesta terça-feira (27), surgiram notícias de que ela teria sido recontratada. A verdade é que ela não deixou de fazer parte da empresa, mas estava "escondida" na programação.

À coluna, a assessoria de imprensa do SBT esclareceu que Magdalena Bonfiglioli nunca saiu da emissora. Ela foi apenas transferida do Programa do Ratinho --onde vinha atuando nos útlimos anos-- para o Tá Na Hora. O programa será comandado por Christina Rocha e Marcão do Povo e competirá com Datena e Luiz Bacci, na Band e Record, respectivamente.





Em 1981, a jornalista foi a primeira repórter contratada pelo SBT, logo quando iniciou suas transmissões. Ela inclusive participou da cerimônia de concessão dos canais da TV Tupi para a rede Grupo Silvio Santos. Além disso, apresentou o Jornal da Noite, Jornal da Cidade, Cidade 4 e Notícias de Última Hora, e foi repórter do Noticentro, SBT Repórter, TJ Brasil e A Mulher é um Show.

Ainda na década de 1990, participou do programa Aqui Agora e, em 1997, mudou-se para a TV Manchete para comandar o Magdalena Manchete Verdade. Na Rede Mulher, apresentou o Jornal da Nenê. Pouco depois, retornou para o SBT, mas saiu para integrar a equipe da TV Canção Nova. Com o retorno do Programa do Ratinho ao SBT, em 2009, ela foi recontratada e realizou matérias especiais para o Teleton.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko