Divulgação/SBT Flor Fernandez está no novo quadro de humor do Programa do Ratinho





Sob a ameaça de não ter seu contrato renovado com o SBT, Flor Fernandez contou com a ajuda de Ratinho para seguir trabalhando na emissora e não perder seu emprego. A partir desta terça-feira (27), ela aparecerá no ABC do Ratinho, quadro de humor feito muito parecido com o formato eternizado por Chico Anysio, a Escolinha do Professor Raimundo.







Desde outubro do ano passado, Flor estava sem espaço no SBT. Ela trabalhava como repórter do Fofocalizando, mas deixou o vespertino após desentendimentos com a antiga direção da atração e também por começar a criar alguns empecilhos ao ir para a rua entrevistar anônimos.

A pupila de Silvio Santos estava na mira da degola por conta da nova política adotada por Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT, que tem feito altos investimentos na nova programação, mas de olho no caixa da empresa para evitar desperdícios desnecessários. Com isso, ela determinou que profissionais não atuantes, ou seja, que estão na geladeira, encontrem um novo projeto para justificarem seus salários. Caso contrário, o acordo será rescindido ou não renovado.

A situação de Flor era exatamente esta. Desde que tomou conhecimento de sua possível saída do SBT, ela recorreu a Ratinho, pedindo um espaço em seu programa. Os colaboradores da atração não têm vínculo com a emissora e recebem cachês por participação, pagos pelo próprio apresentador, que atua na empresa de Silvio Santos em esquema de sociedade.







Por ainda ter um contrato ativo com o SBT, a ex-repórter do Fofocalizando terá seu salário pago pela emissora até o fim do acordo. Quando chegar o prazo de renovação, a responsabilidade por seu passe será discutida entre os executivos.

De acordo com a nova política, profissionais como Nadja Haddad perderam o vínculo de exclusividade com a emissora e receberão por obra, conforme as necessidades artísticas e novas demandas da casa. O mesmo deverá ocorrer com Chris Flores, que está sem destino no SBT e não deverá ter o contrato renovado quando chegar ao fim --a menos que ela consiga se encaixar em alguma atração em vigência na nova programação.

ABC do Ratinho

Além de Flor, o novo quadro de humor também marcará o retorno de Carlinhos Aguiar ao SBT, quatro anos após sua demissão. Ele se juntará ao elenco de personagens do programa para brincar com o "professor Ratinho".

"Ao longo do quadro, o apresentador coloca todos em uma sala de aula para responder a inúmeras questões. Se os alunos estiverem errados, a plateia entra na brincadeira e pode ganhar prêmios", diz o comunicado enviado pelo SBT.