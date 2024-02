Reprodução A situação viralizou nas redes sociais e resultou na criação do perfil

No último sábado (24), Isabelle Nogueira viralizou nas redes sociais após mostrar o grilo que se tornou uma espécie de amuleto na casa para Davi Brito e Alane Dias. O brother deu um tapa no inseto e o momento gerou tanta repercussão na rede social, que internautas criaram um perfil no TikTok para o grilo.



Apesar de muitos internautas não terem concordado com a atitude do motorista de aplicativo, outros utilizaram a situação para criar humor. O perfil do grilo na rede social publicou até mesmo um pronunciamento oficial.

"Estou um pouco abalado devido aos acontecimentos de ontem. Estava curtindo o show de Joelma, 'eu vou tomar um tacacá' e tomei um tacacá. Mas não sou um grilo rancoroso e quero externar o meu perdão a Davi", disse.





O perfil Grilo da cunhã oficial foi criado no último domingo (25) e já conta com mais de 1.900 curtidas e 748 comentários. "Se até o grilo está 'passando pano' para o Davi, quem somos nós para julgar?", questionou um dos usuários. "Ele tem medo de bicho e pode ser trauma", pontuou outro. "Deu dó do bichinho", admitiu outro.

No Twitter/X, internautas também comentaram sobre o comportamento de Davi Brito: "Me despertou gatilhos de quando eu sofria bullying na escola e mataram minha lagartixa de estimação". "Sem noção", taxou outro usuário.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko