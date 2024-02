Reprodução/Instagram O ex-marido da cantora utilizou a plataforma de conteúdo adulto para vender tênis usados

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, tem frustrado seus assinantes do OnlyFans mais uma vez. Além de não publicar foto nus na plataforma de conteúdo adulto, o personal trainer utilizou o site para vender seus tênis usados.



Seus assinantes pagam R$ 50 para ter acesso aos conteúdos particulares. Entretanto, desde junho de 2023, quando Rodrigo Godoy se instalou no OnlyFans, não houve nenhuma postagem com nudez ou referência íntima, como é a proposta da plataforma.

De acordo com o site Extra, há apenas imagens do personal trainer em sua rotina de exercícios, fumando maconha e sem camisa. E isso não contentou os usuários da plataforma de conteúdo adulto, que o acusaram de enganar as pessoas que pagaram para vê-lo e de agir de má-fé para tirar dinheiro dos outros.





"Mas cadê a foto da #$%? Tu induz a uma expectativa que não condiz com a realidade. Não se queime mais do que já estás", reclamou um dos assinantes. "Que ridículo, enrolou mesmo a galera na cara dura", escreveu outro. "Lixo esses conteúdos", escreveu outro.

"A dica é: não assine e não se decepcionará", apontou outro. "Você tirou dinheiro das pessoas primeiro e depois de vários dias disse qual era seu intuito aqui. Tudo que vai volta. Coloca mais essa em sua conta", disparou outro.

*Texto de Júlia Wasko

