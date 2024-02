Reprodução A jornalista registrou uma queixa contra o mascote do time

No último domingo (25), Gisele Kumpel acusou o mascote Saci, do time Internacional, de assédio sexual durante uma partida contra o Grêmio. A repórter do Canal Monumental esteve no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para transmitir a partida e, após o jogo, foi até a polícia fazer a denúncia e solicitar uma medida protetiva contra ele.



Em seus Stories do Instagram, a jornalista esclareceu que gostaria de participar da coletiva do treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, mas precisou se ausentar para realizar uma denúncia contra o mascote: "Não vou me calar. Vou pedir medida protetiva para quando eu fizer jogo aqui no Internacional, então já estou avisando".

"Foi uma situação bem constrangedora. Ele estava perto de mim, atrás do gol, e na hora que saiu o pênalti, eu me afastei uns dois metros, porque ele já estava me torturando. E, depois que o Inter fez o gol, ao invés dele comemorar com a torcida dele, ele resolveu vir me abraçar e me dar um beijo, como se meu corpo estivesse ali à disposição, ou como se ele pudesse fazer isso sem a minha permissão", acrescentou.





Em seu perfil do Twitter/X, Gisele Kumpel lamentou a situação. "Infelizmente o Grenal acabou com BO para mim. Assédio sexual por parte do mascote do Internacional. Mais um dia de mulheres que querem fazer o seu trabalho no futebol e sofrem por isso com idiotas que são criminosos. Vou até o fim para que nenhuma outra mulher tenha que passar por isso."

"Está tudo bem. Ao afastar o medo, o tremor, o choro e a descrença do momento, fiz o que pude, pois eliminar um fato é impossível. Obrigado pela preocupação", escreveu.

*Texto de Júlia Wasko

