Reprodução/Instagram Alexandre Correa volta a atacar Ana Hickmann e Edu Guedes em novas petições





Em mais uma manobra para se colocar na condição de vítima no turbulento processo de divórcio, Alexandre Correa protocolou mais uma petição na última quinta-feira (22), na qual acusa Edu Guedes, apontado nos documentos como "o amante de Ana Hickmann", de provocar doenças psicológicas em seu filho de dez anos de idade. Ele ainda sobe o tom ao afirmar que a Justiça tem ignorado seus apelos só pelo fato de sua ex-mulher ser uma pessoa famosa.







A revolta de Correa se dá pelo fato de que o Ministério Público indeferiu alguns de seus pedidos, entre eles a realização da perícia técnica para a comprovação de alienação parental. Na decisão divulgada na semana passada, a Justiça avaliou que o empresário não reuniu nenhuma prova substancial para dar embasamento à solicitação.



E agora, bastante revoltado, ele e seus advogados decidiram partir para cima não somente de Ana Hickmann, como também de Edu Guedes. Na nova petição, o nome do cozinheiro não é citado, mas ele é apontado apenas como amante. Correa atribui ao novo namorado da apresentadora a responsabilidade de fazer seu filho adquirir doenças psicológicas.

"O Autor [Alexandre Correa] e a criança estão sendo vítimas de alienação parental e crimes como coação praticados pela Ré [Ana Hickmann] e seu amante [Edu Guedes] inclusive no momento da entrega do filho por ordem judicial, e mesmo assim o parecer ministerial demonstrando total apoio aos atos criminosas prefere fazer vista grossa é se apõe a realização de prova pericial prevista na lei da alienação parental inclusive, data vênia, por essa razão que se pugna novamente pela declaração de suspeição do parquet sob pena de nulidade processual", diz o documento.





"A criança está doente e sendo coagida pela Mãe e o amante e o douto Ministério Público em completa omissão e dando total apoio aos danos causados, lamentável que uma pessoa famosa tenha esse poder absoluto no Brasil e com apoio da Justiça", acrescentou.

No documento, Correa ainda acusa Ana Hickmann de prejudicá-lo em seu tratamento contra o câncer. Em 2020, ele foi diagnosticado com um carcinoma no pescoço e passou por diversas sessões de radioterapia. Embora ele tenha eliminado todas as células cancerígenas, e anunciado sua cura em 2021, o processo medicamentoso segue em andamento para evitar que a doença se manifeste novamente em seu corpo.

O empresário alega que não tem dinheiro para comprar remédios --que podem ser obtidos gratuitamente por meio do SUS-- e que também não dispõe de recursos para seguir seu acompanhamento com os médicos particulares que cuidaram dele durante a fase mais crucial de seu tratamento.

"O autor está em condições de vulnerabilidade financeira em face de que Mãe alienadora usou o “golpe maria da penha” para afastar esses de seus bens e do trabalho, e por isso não tem condições de pagar nem sua moradia e remédios para tratamento das consequências de um câncer, e mesmo que tivesse acesso aos recursos trata-se de prova pericial e que não poderá ser suprida por médico particular, o douto parquet não está pensando na criança, apenas em dar guarida ao FAKE NEWS de falsa agressão proferido pela Ré", acusa ele na petição.

Outro lado

A coluna procurou as assessorias de Ana Hickmann e de Edu Guedes, mas até a publicação deste texto nenhuma das partes se manifestou sobre as novas petições protocoladas por Alexandre Correa.