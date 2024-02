Reprodução/Instagram Matheus Mazzafera é confundido com drag queen canadense; veja as imagens





O sumiço de Matheus Mazzafera tem despertado algumas curiosidades por parte de seus fãs, e este modesto colunista que vos escreve antecipou, em 17 de fevereiro, em seu canal no YouTube, que o apresentador se submeteu a um processo de transição de gênero (veja o vídeo abaixo). Porém, perfis de fofoca no Instagram e alguns colegas mais desavisados passaram a compartilhar uma falsa imagem, mostrando o brasileiro após as intervenções cirúrgicas, e exibindo uma silhueta feminina. A imagem, no entanto, pertence a uma celebridade internacional, bastante conhecida pela comunidade LGBTQIAP+.







A foto pertence ao canadense James Insell, criador da drag queen Jimbo, vencedora da oitava temporada do reality show RuPaul's Drag Race All Stars, exibida em 2023. Na imagem em questão, ela aparece ao lado de outras drag queens, Kandy Muse e Jessica Wild, finalistas da mesma edição e que terminaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Foi José David Sierra, o intérprete de Jessica Wild, quem publicou um álbum de fotos no Instagram mostrando os detalhes de uma viagem em um navio de cruzeiro que fez na última semana com seus amigos e adversários do reality show comandado por RuPaul Charles. Veja:





Portanto, fica a dica a quem tem compartilhado a foto: não custa nada fazer uma breve pesquisa para se certificar da procedência da imagem. O Google está aí para facilitar a vida.

Em relação a Matheus Mazzafera, a verdade é que desde o ano passado ele iniciou essa jornada em torno do processo de redesignação sexual. Em sua última aparição pública, ele estava com o cabelo naturalmente longo e usava roupas femininas, mas ainda não havia iniciado o processo hormonal e tampouco se submetido a nenhuma intervenção cirúrgica --além das plásticas que já tinha em seu rosto e no corpo.

O youtuber arquivou todas as publicações de seu Instagram e atualmente o perfil conta com a imagem de três unicórnios coloridos. Dentro da comunidade LGBTQIAP+, o animal "místico" representa as pessoas sem gênero definidos. Um indicativo de que Mazzafera passou a se identificar desta maneira.