Reprodução Os dois foram visto no mesmo restaurante no México

Após quatro anos, Luan Santana e Jade Magalhães estão juntos novamente. O casal está vivendo uma espécie de lua de mel no México e, apesar de não terem se pronunciado sobre o relacionamento até o momento, eles publicaram fotos no mesmo restaurante no último domingo (25).

Os dois estiveram em uma casa local especializada em tacos e mostraram os pratos em seus perfis no Instagram. De acordo com o jornal Extra, eles estão mais apaixonados do que nunca. "Eles voltaram, sim. E, pelo jeito que as coisas vão, teremos a oficialização em breve. Ela sempre foi o porto seguro dele, que voltou a falar de se casar", contou a fonte.

Nas redes sociais, a "confirmação" da união dos dois causou alvoroço entre os fãs. "Marcaram o mesmo restaurante. Assumiram. É tiro para o alto, rapaziada. Luade está de volta", escreveu um dos usuários do Twitter/X. "Obrigada, Jade, por postar o mesmo restaurante que o Luan. Te amamos eternamente", pontuou outro. "Estamos tão felizes por vocês", admitiu outro. "Não tem foto com Luan, mas agora está mais que confirmado, né?", questionou outro.





Luan Santana e Jade Magalhães estariam se encontrando desde dezembro do ano passado, quando o sertanejo a levou em seu restaurante favorito em São Paulo. "Foi trabalhoso, mas eles têm muita história. Luan amoleceu o coração da Jade. Ela desbloqueou as redes sociais e voltaram a conversar", explicou uma pessoa próxima à influenciadora.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko