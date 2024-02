Reprodução A apresentadora debochou da derrota do ex-BBB

No último domingo (25), Maju Coutinho chamou a atenção dos internautas após fazer um comentário sobre Kleber Bambam ao vivo no Fantástico, na Globo. A apresentadora debochou do ex-BBB que foi nocauteado por Popó Freitas em apenas 36 segundos.

"Falou e disse, a obrigação é somente dele. Mas ó, é melhor lembrar de você, Bambam, lá no primeiro Big Brother Brasil do que como lutador de boxe, tem futuro não. Mas valeu mesmo assim”, disse a jornalista.

Nas redes sociais, internautas reagiram ao comentário da apresentadora. "Meu Deus, Maju Coutinho falando que é melhor lembrar de Bambam no Big Brother porque na luta não tem futuro não kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk eu amo ela", escreveu um dos usuários do Twitter/X. "Reportagem durou mais do que a luta", comentou outro. "Bambam foi pago pra apanhar, Maju foi paga pra zoar. Quem tá aqui comentando de graça somos nós", apontou outro.





"Quem é a Maju Coutinho pra dizer se alguém pode ou não ser algo, se ele se esforçar e treinar pode ser um lutador", defendeu outro. "Seja qual for o resultado, Maju deveria ter ficado caladinha, que ela ganhava mais", detonou outro".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko