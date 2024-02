Reprodução/Globo/João Cotta A apresentadora não teve seu contrato renovado com a emissora

A Globo acaba de confirmar que Fátima Bernardes não faz mais parte de seu quadro de funcionários fixos. A apresentadora está de saída da emissora após 37 anos de contrato. O mesmo venceu no fim do ano passado e não foi renovado. Em janeiro deste ano, o colunista Alessandro Lobianco já havia noticiado no programa A Tarde é Sua, da Rede TV!, que os dias da jornalista na empresa estavam contados.



Sua saída da emissora acontece justamente pela falta de projetos em desenvolvimento, uma vez que não há nenhuma ideia prevista para ela nos próximos meses. A falta de sucesso do Assim como a Gente, no GNT, também acarretou a decisão.

Aos 61 anos, a ex-apresentadora do Jornal Nacional e do Encontro deverá ficar um ano sem vínculo com a Globo. Ela ainda poderá trabalhar por obra, mas o contrato fixo se encerrou. The Voice Brasil foi seu último trabalho, que acabou sendo cancelado no ano passado após 12 edições e até então não havia perspectivas de novos projetos. Essa é a primeira vez que a apresentadora está sem emprego desde que se formou em Jornalismo, em 1983.





Na última sexta-feira (23), ela foi anunciada como parte da Play 9 na cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris. A contratação foi informada antes mesmo da confirmação de sua saída da Globo. Na nova empresa, ela será responsável pelo Paris É Brasa, em que jornalistas e influenciadores produzirão conteúdo patrocinado por marcas.

Vale lembrar que a Play 9 não tem os direitos de transmissão das competições, das disputas entre atletas, e Fátima Bernandes deverá focar somente nos bastidores e curiosidades, em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e o YouTube.

"Vou estar novamente em uma cidade olímpica, ouvindo aquelas histórias incríveis, de conquistas, de vitória, de superação, de persistência, e isso me anima muito", contou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko