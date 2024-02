Divulgação O ator morreu aos 48 anos após sofrer de uma breve doença

Na última sexta-feira (23), Chris Gauthier morreu aos 48 anos, deixando sua esposa Erin e dois filhos. O ator ganhou notoriedade por sua participação em séries como Smallville, Supernatural e Once Upon a Time. O artista enfrentava uma breve doença, mas até o momento a causa da morte não foi revelada.



De acordo com o site TMZ, sua morte foi repentina. Chad Colvin, da agência de talentos Tristar Appearances, publicou uma homenagem ao ator e lamentou sua partida: "Gauthier era a própria definição de ator de personagens e não um ator com um nome que alguém pudesse conhecer, mas aquele cuja simples presença era capaz de despertar o interesse de qualquer pessoa".

"Descanse em paz, Chris! Estou de coração partido! Meu amor e pensamentos vão para Erin e os meninos! Você fará falta, irmão! Você era o verdadeiro Capitão [Gancho]!!", publicou Colin O’Donoghue, seu parceiro em Once Upon a Time.





Chris Gauthier também participou das séries Lemony Snicket: Desventuras em Série, iZombie e Psych - Agentes Especiais, e dos filmes Watchmen: O Filme, O Agente Teen, O Pequenino e Freddy vs. Jason.

Entre seus personagens mais marcantes, estão sr. Smee, o primeiro imediato do Capitão Gancho em Once Upon A Time, e o chef de cozinha Vincent em Eureka.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko