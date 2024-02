Reprodução O programa da emissora será retomado ainda neste ano

Em 1992, Silvio Santos lançou o Show de Calouros, tornando-se uma das atrações mais importantes do Programa do Silvio Santos, no SBT. Neste ano, o quadro, que conta com artistas que se apresentam para uma bancada de jurados, está de volta e será comandado por uma nova apresentadora.



De acordo com o NaTelinha, Patrícia Abravanel, que tem se destacado nos últimos anos na emissora, será responsável por comandar pela primeira vez a atração, que está entre as novidades de 2024 do SBT. A apresentadora está de férias e as gravações serão retomadas na próxima semana após seu retorno. Os programas exibidos desde janeiro até agora foram realizados no ano passado.

O Show de Calouros foi um grande sucesso entre os anos 1970 e 1980, com jurados célebres, como Aracy de Almeida, Mara Maravilha, Pedro de Lara, Sergio Mallandro, entre outros. Logo depois, tornou-se um quadro do Programa Silvio Santos. Neste ano, o programa ainda contará com novidades no corpo de jurados.





A retomada das gravações ainda inclui uma nova temporada do quadro Nada Além de um Minuto. A atração consiste em cumprir um desafio de várias fases com rapidez. Além disso, o Qual é a Música? e outras pegadinhas também estão entre os destaques.

