Reprodução O empresário exigiu a pensão da apresentadora

Alexandre Correa abriu um novo processo contra Ana Hickmann e o divórcio turbulento do ex-casal ganhou um novo capítulo na Justiça. Desta vez, o empresário entrou com uma tutela cautelar de urgência para receber uma pensão milionária, de mais de 30 salários mínimos mensais, da ex-mulher.

De acordo com o portal LeoDias, Alexandre Correa tomou a decisão após ser retirado do quadro de administrador das empresas que o casal tinha em conjunto. "A Requerente bloqueou total acesso do Requerido ás contas bancárias, cartões de créditos e cheques das empresas que utilizava para arcar com suas despesas, inclusive o destituiu, por alteração dos contratos societários, da sua função de administrador da qual provinha sua única fonte de renda para manutenção de sua subsistência", informou a ação.

No documento, os advogados do empresário ressaltaram que ele possui uma dívida pessoal que ultrapassa meio milhão de reais, feita para o mesmo conseguir se sustentar. No total, ele solicitou o recebimento mensal de 30 salários mínimos e reativação do seu plano de saúde, totalizando R$ 42.360 mil.





O ex-marido da apresentadora justificou que seus gastos mensais giram em torno de R$ 34 mil, juntando o aluguel do apartamento onde mora com "IPTU, energia, internet, celular, diarista, pedágio, gasolina, alimentação".

Ainda nesta semana, Alexandre Correa solicitou que Ana Hickmann fosse a responsável pelo pagamento de seu convênio médico. Ele informou que ela tirou seu plano de saúde, mesmo ciente de que precisa realizar exames para observar o câncer que tratou no pescoço.

"Conforme laudo do médico, a cada quatro meses Alexandre é obrigado a fazer exames de sangues e outro chamado Pet-Scan Oncológico, conhecido também pelo nome Pet-CT16, com alto custo de R$ 5.601,00", disse sua defesa.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko