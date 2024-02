Repropdução/Instagram O influenciador se pronunciou sobre a declaração contra sua ex

Na última terça-feira (20), Pyong Lee publicou um vídeo em seu Instagram para esclarecer a "declaração de guerra" que travou contra Sammy Sampaio, sua ex-mulher e mãe de seu filho, Jake, de quatro anos. O ilusionista foi acusado de procurar briga com a influenciadora após ser criticado por publicar a "trend de palavrões" com o menino.



O ex-casal se desentendeu após a influenciadora não concordar com a gravação. Apesar de Jake não ter falado nenhuma palavra proibida, Sammy Sampaio confessou que não gostou da ideia do youtuber e publicou um novo vídeo, dessa vez com expressões positivas.

Entretanto, Pyong Lee não ficou satisfeito com a situação e usou as redes sociais para informar que nunca o viram participando de uma guerra e que isso aconteceria em breve. Com toda a confusão, os dois conversaram e se entenderam: "Zero polêmicas. E se a mãe do meu filho tem uma opinião contrária e diferente por outras referências, beleza! Está tudo bem! Ela veio falar comigo, a gente conversou e colocou os pontos. Parem de criar problemas na internet e guerra!".









"Ela mostrou os pontos dela do porquê ela acreditava ser uma trend negativa, [avisou] que ela faria um comentário sobre isso porque viu algumas referências de pessoas apontando negatividade em relação a essa trend, e eu apontei outros pontos que eu não concordo e que o vídeo foi resultado da inocência da criação que demos ao Jake", revelou à revista Quem.





