Reprodução/Karen Gadrét O ator revelou mais detalhes de seu processo de emagrecimento

O humorista Fábio de Luca, conhecido por participar do Porta dos Fundos, está em um "período de renovação total" ao iniciar seu processo de emagrecimento. Durante a pandemia, o ator teve depressão e engordou cerca de 50 kg. Em dois meses em um spa no interior do Paraná, ele já perdeu 20 kg e saiu dos 193 kg para os 173 kg.



"Eu estou na verdade em um período de renovação total. Estava muito gordo. Na pandemia tive depressão, então eu engordei, sei lá, 50 kg e depois não consegui voltar. Estou inclusive agora num spa. Vai fazer dois meses, eu já perdi 20kg. Estou descobrindo a minha vida fitness, com uma alimentação vegetariana. Muitas celebridades vêm pra cá: Cissa Guimarães, Marcos Palmeira, Adriane Galisteu... Maior galera. É muito legal", disse à coluna Play, do O Globo.

"Durante o ano passado inteiro eu já estava com essa dificuldade de mobilidade, de caminhar longas distâncias. Isso estava atrapalhando meu trabalho porque, quando a gente grava, muitas vezes tem que ficar em pé ali no set esperando. Toda hora tinha que vir alguém com cadeira para eu sentar. Cheguei a perder trabalho por causa disso", acrescentou.





"As pessoas estavam meio preocupadas porque, se fosse algum trabalho que exigisse muita ação física, achavam que eu não ia dar conta. Isso começou a ser muito problemático. Sempre fui muito gordinho. Ser gordinho não é o problema, a situação é que a saúde estava bem comprometida mesmo", concluiu.

O ator estará de volta às telinhas no remake de Dona Beja, da HBO Max, como o coronel Tenório Madeira, que se interessa por Ana Jacinta (Grazi Massafera): "Em Dona Beja, eu faço um coronelzão daqueles com dinheiro, que chegam lá para cortejar a Dona Beja. É até um personagem bem diferente do que eu estou acostumado a fazer, uma coisa mais séria. Ele chega e oferece joias, anéis. Só que ela já tem uns caras lá que são pretendentes dela, tanto que no final eu acabo sendo assassinado".

"Acabou que no final a comédia se impôs. Tem um português que é tipo um tutor da Dona Beja no início da novela. Ele é meio que o dono dela, e o meu personagem chega para disputar poder com ele. Seria uma coisa de embate mais sério, só que acabou que o diretor (Hugo de Sousa) é superaberto, a equipe é superaberta. As minhas cenas de cortejo com a Grazi ficaram bem engraçadas. E ela também embarcando na brincadeira e tal", admitiu.

Além disso, ele continuará no spa até dia 4 de março, onde permanece trabalhando mesmo durante seu processo de emagrecimento. "Estou desenvolvendo um espetáculo em que a gente vai trabalhar com personagens e situações de humor. Alguns personagens eu já fiz. Outros eu estou criando aqui. Ainda não posso falar sobre eles, porque eles vão ser usados em um programa logo adiante. Na verdade, estou escrevendo para isso e, como eles são meus, em seguida eu vou usá-los num espetáculo", pontuou.

"Estou morrendo de saudades do Porta [dos Fundos]. Vamos continuar com o Porta News, que é um projeto que está acontecendo lá no canal toda semana, com notícias da atualidade de maneira irreverente. Os esquetes voltaram agora, já que a gente ficou de férias. Quer dizer, os chefões ficaram de férias, a gente continuou gravando. Mas todo mundo já voltou. Fabio Porchat já voltou da China, Gregorio Duvivier voltou de Bariloche. A gente vai trabalhar", finalizou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko