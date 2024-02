Reprodução/Instagram A ex-mulher do humorista ainda está morando da residência do casal

Em seus Stories do Instagram, Patrícia Cardoso entregou que continua morando na mesma casa que dividia com Marcelo Adnet ao publicar uma foto da piscina da residência ainda na manhã desta quarta-feira (21). O casamento de sete anos chegou ao fim após o humorista ser visto aos beijos com outra moça em um camarote no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano.



Logo após o flagra, Marcelo Adnet explicou que já estava divorciado, embora não tivesse falado sobre o fim de seu casamento publicamente. "Eu e a ex-esposa não estamos mais juntos. O público não estava informado disso", disse ao colunista Lucas Pasin, do Splash UOL.

"Eu estou solteiro e não falo da minha vida pessoal nunca, mas já que está rolando esse bafafá aí, quero dizer que eu estou solteiro e estou muito feliz com esse momento aqui, com esse desfile", acrescentou ao Gshow.





Entretanto, Patrícia Cardoso deu a entender que o término não estava tão definido assim: "Juntas somos mais. Bora crescer essa rede de apoio. (...) Já posso entrar em qual reality, galera? (...) Manda jobs, beijos da Pat".

Duas semanas antes do Carnaval, o ex-casal viajou para Lisboa, em Portugal, para enfrentar uma crise já existente. De acordo com a coluna Retratos da Vida, do Extra, os dois se desentenderam mais uma vez e Marcelo Adnet optou por seguir a viagem ao lado dos amigos. Ele saiu do apartamento em que estava com a esposa e a filha, Alice, de três anos, e foi visto trocando beijos com uma mulher em um restaurante local.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko