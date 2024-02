Reprodução O ator rebateu as críticas da atriz e afirmou queé da paz

Desde a entrada de Wanessa Camargo no BBB 24, Dado Dolabella lamenta o fato de ser alvo de inúmeras acusações e piadas envolvendo seus problemas no passado. O ator afirmou ser inocente em relação às acusações de agressão feitas por sua ex-namorada, Luana Piovani. De acordo com o cantor, ele é uma pessoa da "paz e amor" e merece ser inocentado.

"Uma pena que só busquem as coisas do passado, coisas que aconteceram há quase duas décadas e que, em sua maioria, quando aparecem, são fake news. São movimentos para gerar polêmica por oportunismo de quem busca cliques e likes. Estou em paz porque, no que estavam afirmando ser verdade, fui absolvido com provas de que nada é o que a internet diz (refere-se ao processo movido por Luana Piovani). Não há nenhuma condenação nem as piadas que vemos por aí", disse ao jornal O Globo.

"Só me movimento agora me defendendo juridicamente sobre esses casos trazidos de forma errônea e que estão encerrados. Porque a internet e a mídia precisam de conteúdos para atacar os participantes do reality. Acho isso um comportamento doentio das pessoas, principalmente porque me movimento por amor e paz há muitos anos. São assuntos ultrapassados de gente oportunista que não tem mais relevância de mercado e que fica caçando likes para ter seu momento de fama. Uma pena", acrescentou.





Além disso, Dado Dolabella comentou sobre a evidência que ganhou nas últimas semanas com a participação de sua namorada no reality show da Globo: "Conheço a Wanessa há tantos anos. Conheço o coração dela, a essência. Ela é humilde, altruísta, amiga, justa e carinhosa, além de linda! Assim como eu, age muito pelo coração. Infelizmente, a internet virou um mar de ódio, onde as pessoas despejam ali as frustrações da vida".

"Um reality show tende a fazer com que seja um jogo de desestabilização emocional, onde só são enxergadas partes de cada jogo. Só o público vê uma parte maior, do ponto de vista de diretores e algumas câmeras", acrescentou.

"Então, não dá para julgar o caráter, a índole ou como a pessoa conduz a vida através de um reality. Eu estou muito tranquilo porque acredito na mulher que entrou lá para fazer uma história linda. Muita coisa ainda vai acontecer, as pessoas vão ter oportunidade de ver também esse lado maravilhoso que eu conheço dela e que todos que andam com ela conhecem. Espero que ela fique tempo suficiente para que todos possam perceber isso também e que ela saia com uma boa vivência disso tudo", pontuou.

"A música que eu fiz para a Wanessa foi para um momento da participação dela no BBB, onde estavam resgatando qualquer coisa que eu tenha feito na vida e me atacando para atingi-la diretamente. Senti que precisava responder. Nada melhor que a música para isso. Gostei tanto do resultado. Quem sabe não entra no álbum? Vamos ver", concluiu.

Longe das novelas desde Máscara (2012), da Record, o ator revelou que pensa em retornar às tramas: "Estou animado com alguns projetos muito bacanas, por isso estou focado na retomada da minha carreira artística. (...) Estou estudando algumas propostas para TV, novos negócios e campanhas bacanas que caminham junto com toda a minha arte".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko