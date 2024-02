Divulgação O humorista assinou um novo contrato após deixar a emissora

No último sábado (17), Matheus Ceará anunciou que estava de saída do elenco de A Praça é Nossa, no SBT. O humorista pediu demissão do trabalhou e, em menos de três dias, já assinou contrato para integrar a grade de programação da TV Connect USA a partir de abril. Ele fechou a parceria em Orlando, nos Estados Unidos, enquanto aproveitava as férias ao lado da família.



A TV Connect USA, mais conhecida como TVC, é a primeira emissora americana de língua portuguesa afiliada da CNN Estados Unidos. Na mesma empresa, Zilu Camargo apresentará o programa Coisas de Zilu.

A assinatura de contrato de dois anos foi um momento importante para Matheus Ceará, que tomou a decisão visando mais segurança. "Eu ando de carro blindado pra cima e pra baixo. Aqui, minha filha pode, pela primeira vez, baixar o vidro traseiro do carro e ainda me questionou se não tinha problema", admitiu.





Os planos para o programa continuam sendo definidos, mas já é certo que a atração contará com plateia, convidados, prêmio e surpresas: "Quem sabe agora eu não me torno o Matheus Flórida?".

"Além do Matheus e da Zilu estamos conversando com outros nomes importantes da televisão brasileira e que gostariam de estar na tela da TVC e isso inclui não só no entretenimento como também na prestação de serviço, jornalismo e nos esportes", explicou Renato Pereira, um dos diretores da televisão.

"Foram 12 Anos da mais Pura Alegria e a Maior Troca de Carinho e cumplicidade, aprendi a ser um Humorista Melhor, um Homem melhor, um Pai melhor. São 12 anos de um Respeito Intenso a você e a Praça é Nossa. Essa talvez seja até hoje a decisão mais Triste que tomei na Vida me desligar de uma Emissora tão Grande de um Programa tão Grande e o mais dolorido de Você", admitiu.

"Acredito que a Amizade continua a mesma, mas sem os risos na hora da Gravação sem as fofocas de camarim, sem muita coisa. Agradeço pela Oportunidade de Mudar a Minha vida ao seu lado e também pelas palavras e incentivo nessa minha Nova Jornada. Obrigado Carlos Alberto de Nóbrega, Obrigado SBT. Rumo ao que me espera junto com a minha Família. Triste agora mas feliz com k que virá!", concluiu.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko