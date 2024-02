Reprodução/Globo Repórter A Globo promoveu mudanças no Jornalismo da emissora

Na última segunda-feira (19), a Globo confirmou que promoveu algumas mudanças na área de Jornalismo. Tiago Eltz deixará o comando do Em Ponto, da GloboNews, para assumir a função de repórter especial do Jornal Nacional. Por outro lado, ele será substituído por Nilson Kalva, que participava do rodízio de apresentadores do Jornal Hoje.



O ex-responsável pelo Em Ponto, que assumiu a função em julho do último ano após a demissão de Cecília Flesch, também integrará a escala de apresentadores dos telejornais locais da emissora em São Paulo, realizando plantões de sábados e feriados. Ele está na Globo desde 2010 e participou da cobertura da retomada do Complexo do Alemão e da queda do avião da Chapecoense, em 2016.

"É uma felicidade em dose dupla porque reencontro duas das minhas paixões no jornalismo: o Jornal Nacional e a reportagem. A reportagem é o coração do jornalismo e é na rua que ela nasce (...) Nos últimos tempos, minha saudade das ruas foi aumentando, e é impossível encontrar um lugar melhor para retornar às ruas do que o jornal mais importante do país. É muito bom trabalhar em uma empresa que entende e sempre reafirma o valor da reportagem", admitiu em comunicado enviado à imprensa.





Já Nilson Kalva entrou na Globo em 2015, cobriu a licença maternidade de Aline Midlej no Jornal das Dez e participou da apuração de votos das últimas eleições. Ele também estará em São Paulo para assumir o Em Ponto, com Mônica Waldvogel: "Chego a um time talentoso e entrosado que vem cumprindo com excelência a missão de dar início à cobertura do dia, com o que há de mais importante no noticiário".

"Trago de Brasília, cidade que amo, tudo o que aprendi ao longo dos últimos sete anos da intensa cobertura política dos três poderes. E desembarco cheio de entusiasmo em São Paulo, cidade vibrante e desafiadora, a maior metrópole do país, com o objetivo renovado de aproximar ainda mais o nosso público da política e da economia, com muita informação, bastidor e análise", completou.

*Texto de Júlia Wasko

