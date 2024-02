Reprodução A última eliminada do reality show contou mais detalhes de seu futuro com o brother

Nesta quarta-feira (21), Deniziane Ferreira participou do Café com Eliminado, no Mais Você, da Globo, e admitiu que tem o desejo de seguir com o relacionamento com Matteus Amaral fora do confinamento. Apesar de ter colocado um fim no romance, a sister reforçou que vê um futuro no casal e gostaria que eles continuassem juntos após o reality show.



"O fato de eu ter me afastado dele foi só em questão de me priorizar no jogo. Eu senti que, quando eu estava em um relacionamento, eu estava me entregando no relacionamento e estava esquecendo de jogar, e era o que eu não queria fazer lá", explicou.

"Quando eu vi que eu estava me desviando desse jogo, eu olhei para mim e falei: 'eu não posso fazer comigo nem com ele, então vou chegar e chamar para conversar'. À noite eu estava muito tensa, angustiada, e só a psicóloga do programa pode saber, porque eu desabafei muito com ela --antes disso, antes desses fatos", reconheceu.





"No início, eu não queria fazer casal, mas aconteceu. E eu cessei esse casal e fiquei lutando contra o que eu queria também depois, para ser forte para poupar ele. Então, podem falar o que quiser de mim nesse jogo, de coração, mas não falem que não foi de verdade", concluiu.

A sister caiu em lágrimas ao fazer a declaração e precisou tomar um copo d'água para se acalmar. Ela ainda contou que se encontrou com Luciana Amaral, mãe de Matteus. "Ficou tudo bem com a ex, ou sei lá, futura sogra?", perguntou Fabrício Battaglini.

"Ficou, foi uma surpresa para mim, porque ela nos procurou para ir no quarto do hotel conversar com a gente. Eu estava muito agoniada, porque quando você sai de um programa desse sem informação nenhuma, e algumas pessoas te colocam algumas informações ali, você fica meio confusa", afirmou.

"Eu estava muito angustiada de ter causado nele alguma coisa. E essa é minha maior preocupação desde o início. Mas ela foi lá no quarto e falou para eu tirar essa culpa, esse peso todo, que não tem nada disso, e tem muitas pessoas que gostam da gente, e por isso acharam um pouco triste a gente ter terminado. (...) Eu expliquei para ela que era só para nos priorizarmos no jogo, que a gente conversou sobre isso lá dentro, para a gente tentar aqui fora", disse.

"Ele é um cara que eu falo que toda mulher tem que ter um Matteus na vida, porque toda mulher tem que ser tratada dessa maneira", enalteceu. "Ou seja, pode rolar um namoro aqui fora...", soltou Talitha Morete, que tem substituído Ana Maria Braga durante suas férias.

"Quando ele sair, a gente vai sentar, conversar. Eu não posso falar isso aqui porque é uma decisão de duas pessoas, a gente mora muito longe um do outro, mas a gente vai sentar e conversar. Foi o que foi combinado quando tivemos essa conversa de nos afastarmos dentro do jogo, que aqui fora a gente ia sentar e conversar", pontuou.

"Mas você quer...", brincou Fabrício Battaglini. "Eu quero, eu não vou mentir. (...) É lógico que depende de vários fatores, eu tenho um filho que mora em Belo Horizonte, o que pode dificultar um pouco... Mas a gente vai sentar e vai conversar", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko