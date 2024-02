Divulgação O ator entregou como lida com relacionamentos

Nicolas Prattes tornou-se um dos assuntos mais comentados nos últimos dias após assumir seu relacionamento com Sabrina Sato. O ator revelou a esta modesta coluna que "o amor" foi sua principal motivação para acompanhar a apresentadora no Desfile das Campeãs do Carnaval de São Paulo. Apesar disso, ele admitiu que "demora a confiar" quando o assunto é paixão.

"Eu demoro a confiar. (...) Sou um estudioso também em matéria de amor. Quando me apaixono, não tenho restrições, me entrego. Gosto de saber desde o que ela gosta de comer, para eu cozinhar, até a temperatura preferida do banho dela", entregou.

O romance entre Nicolas Prattes e Sabrina Sato rendeu até mesmo brincadeiras de Ivete Sangalo, que também não conseguiu ignorar o brilho no olhar e sorriso largo do casal: "Está com cara de quem está feliz! Está com cara de quem está sendo bem tratada!".





O ator ainda comentou sobre seu papel como Miguel em Fuzuê. Na trama, ele se encantou por Luna (Giovana Cordeiro) e muitos se questionam se o amor entre eles vai vencer.

"Ao longo da novela, esses dois passaram por tantas provações... Agora eles vivem um relacionamento sólido. Foram 170 capítulos lutando juntos. Teve uma coisa muito legal: Gustavo Reiz (autor de Fuzuê) escutou o público, que não gostava quando Luna e Miguel brigavam. Tanto que esse foi o personagem que eu interpretei que menos se separou de seu par romântico. O amor de 'Luguel' é muito forte", pontuou.

*Texto de Júlia Wasko

