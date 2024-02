Reprodução A sister se decepcionou com seus colegas de confinamento

Na manhã desta quinta-feira (21), Fernanda Bande contou no Raio-X do BBB 24 que estava feliz após ser acolhida pelo público para permanecer no reality show da Globo. A sister admitiu que chegou a desconfiar de si mesma por conta dos comentários negativos de outros brothers.



"O volume [de críticas] me deu desconfiança em mim mesma e isso é horrível. Teve um momento em que meus amigos me fizeram questionar meus posicionamentos, meus pensamentos e minha própria opinião. Mas isso já foi resolvido", contou.

A confeiteira recebeu 47,16% dos votos para ser eliminada e reforçou que sofreu com "a quantidade de pessoas apontando para mim". Com isso, ela passou a duvidar se suas ações no programa estavam corretas.





Em conversa com Rodriguinho, ela manifestou sua insatisfação com as atitudes dos demais: "Agora concordam né??! Mas na hora de me lincharem, não pensavam assim... Bando de gente falsa!".





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko