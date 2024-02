Divulgação A eliminação da sister aumentou os rumores envolvendo o "primeiro líder" do BBB

Na última terça-feira (20), Deniziane Ferreira foi a nona participante eliminado do BBB 24. Após deixar o confinamento do reality show da Globo, internautas resgataram duas "conspirações" que podem explicar sua eliminação.



No dia 9 de janeiro, um dia após a estreia do programa, a sister foi consagrada a vencedora da primeira prova do líder da edição. Nas redes sociais, internautas relembraram a teoria da "maldição do primeiro líder" e apontaram que ela foi mais uma das vítimas.

"A saída da Anny só comprova que a maldição do primeiro líder é real", disse um dos usuários no Twitter/X. "A maldição do primeiro líder continua. Gente se um dia for para o BBB não seja o primeiro líder", apontou outro.





Já durante a eliminação, Deniziane Ferreira estava usando um vestido rosa, outro fator que também é mais uma das "conspirações" do reality show. Em muitas edições, já foi comprovado que usar roupas desta tonalidade no paredão é sinônimo de eliminação.

"Deniziane está usando um vestido ROSA! Seria essa uma premonição da futura eliminação?", questionou um dos usuários do Twitter/ X. "Deniziane com a cor de Roupa que sempre elimina as pessoas", concluiu outro.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko