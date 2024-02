Reprodução/Instagram A cantora passou por uma cirurgia de retirada do útero

Nesta terça-feira (20), Gretchen foi internada em um hospital para passar por uma cirurgia de retirada do útero. A cantora foi diagnosticada com adenomiose, uma doença benigna caracterizada pela invasão do endométrio no miométrio.



A condição faz com que seu órgão aumente ao equivalente a uma gravidez de 20 semanas. Ela sofria com dores abdominais e inchaço após o útero ficar com 850 centímetros. Em uma mulher saudável com mais 60 anos e que passou por gestações, o normal é entre 60 a 120 centímetros.

Em seu Instagram, ela tranquilizou os fãs: "Quero dizer pra vocês que eu estou bem, confiante, e incentivando sempre as mulheres a se cuidarem. Eu estou indo fazer essa cirurgia de adenomiose, exatamente porque eu me cuidei, eu fiz todos os acompanhamentos, é benigno".





"Vou ficar um mês de repouso. Vou cortar sete camadas de pele. Minha barriga estava muito inchada. Sinto muita cólica e estou com o útero com 850 centímetros, o equivalente a uma gravidez de 20 semanas", explicou ao Gshow.

A Dra. Fabiane Berta, ginecologista e endócrino da cantora, ainda contou que a suspeita começou com sangramentos uterinos anormais. Gretchen recorreu a terapias hormonais conservadoras e o uso de vitaminas e fitoterápicos. Entretanto, após um ano de tratamento, percebeu que a melhor solução seria a retirada.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko