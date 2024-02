Reprodução As atrizes foram cotadas para a nova novela da emissora

Ex-atrizes de Globo, Carla Diaz e Anaju Dorigon estão disputando o papel da protagonista da novela que substituíra A Infância de Romeu e Julieta a partir de julho deste ano no SBT. A trama infanto-juvenil recebeu o título provisório de Anna e os Gigantes e está em fase de pré-produção e testes de atores. Até abril, é esperado que a emissora esteja com o elenco totalmente escalado para iniciar os trabalhos.



Anna e os Gigantes é o título provisório do folhetim de Íris Abravanel e o SBT estuda a possibilidade de registrá-lo como Anna e Os Pequenos Gigantes. A trama contará a história de uma professora de um orfanato que enfrenta dificuldades. Já a vilã, apesar de suas maldades, mostrará um lado cômico.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do R7, as duas atrizes fizeram testes para interpretar Anna, a protagonista da novela. Carla Diaz e Anaju Dorigon foram bem nas apresentações e surpreenderam a equipe, que está decidindo qual delas irá seguir no elenco.





Outros ex-atores da Globo também foram cotados para os papéis de destaque da trama, como Joaquim Lopes para viver o pai da protagonista e Regina Duarte como a vilã. Até o momento, a emissora não confirmou oficialmente nenhum dos nomes do elenco, mas ressaltou a intenção de ter a diretora de teatro na novela.

Regina Duarte também esteve envolvida em especulações sobre um possível retorno à Globo, para o remake de Vale Tudo. Atualmente, a atriz trabalha como artista plástica e ressaltou que retornaria às tramas se o papel valesse realmente a pena.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko