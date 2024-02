Reprodução A tataraneta se casou com uma australiana

Ellen Lascelles é a tataraneta do Rei George V e se casou com Channtel McPherson, marcando o primeiro casamento homossexual da história da Família Real Britânica. A jovem de 39 anos é filha de David Lascelles, produtor de cinema, Conde de Harewood e primo de segundo grau da Rainha Elizabeth II e primo de terceiro grau do Rei Charles III.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o casamento de Ellen com Channtel McPherson foi realizado em Byron Bay, na Austrália, no último fim de semana.

As fotos compartilhadas nas redes sociais do casal mostram ambas sorridentes com seus convidados, incluindo uma foto em clima de romance aos beijos.





Ellen Lascelles é mãe de dois filhos, frutos de seu relacionamento anterior. Channtel McPherson também é mãe de um menino. Os antigos Conde e Condessa de Harewood, avós da jovem, se casaram em uma cerimônia no Palácio de St. James, que contou com a presença do Rei George VI e da Rainha Elizabeth, pai de Elizabeth II.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.