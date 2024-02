Reprodução A atriz está sendo escalada para a próxima novela das nove da emissora

Longe das telinhas desde o fim de Cara e Coragem, em 2023, Paolla Oliveira foi convidada para participar da próxima novela das nove da Globo. Mania de Você, uma possibilidade para substituir o remake Renascer, poderá marcar o retorno de João Emanuel Carneiro na produção da faixa.



De acordo com o jornalista Flávio Rico, do Portal R7, a escalação de Paolla Oliveira já é dada como certa nos bastidores da emissora, mas até o momento não houve nenhuma confirmação oficial. Vale lembrar que atualmente a atriz não possui mais vínculo fixo com a emissora, e encerrou seu contrato ao final de seu último trabalho, em janeiro do ano passado.

O ator Humberto Martins também tem conversado sobre um novo trabalho na emissora, e também tem conversado para integrar o elenco de Mania de Você. Seu último trabalho foi em Travessia, uma das piores novelas dos últimos tempos da Globo.

Além disso, a nova produção do horário nobre tem previsão de lançamento para o segundo semestre deste ano, e é a aposta da emissora para substituir Renascer. João Emanuel Carneiro ganhou a oportunidade de retornar à faixa das 21h após o sucesso de Todas As Flores.





O nome da rainha de bateria da Grande Rio sempre apareceu entre a lista de confirmado no elenco de novelas da Globo, mas até o momento ela não havia retornado às tramas da emissora. Seus últimos trabalhos foram em A Dona do Pedaço (2019), Super Dança dos Famosos (2021) Cara e Coragem (2022) e Justiça 2 (2024).

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko