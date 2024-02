Reprodução/Instagram O cantor reatou o relacionamento com a influenciadora após quatro anos

Luan Santana reatou seu romance com Jade Magalhães quatro anos após o rompimento. Entre idas e vindas, o casal esteve junto por 12 anos e decidiram curtir uma viagem juntos ao México. De acordo com pessoas próximas, o cantor não descarta a possibilidade de oficializar a união com a influenciadora.

"Eles voltaram, sim. E, pelo jeito que as coisas vão, teremos a oficialização em breve. Ela sempre foi o porto seguro dele, que voltou a falar de se casar", contou uma fonte próxima aos dois.

No último fim de semana, fãs do sertanejo começaram a especular um possível retorno após Jade Magalhães ser flagrada no mesmo hotel que ele. Em seus Stories, os registros e coincidências deixaram claro que não estavam sozinhos. O noivado chegou ao fim em 2020, após 12 anos de relacionamento. Um ano depois, ele engatou um romance com Izabela Cunha.





Em 2023, Luan Santana colocou fim em seu noivado com a modelo e desde então não assumiu nenhum novo relacionamento. Isso bastou para ele correr atrás da namorada. Desde dezembro, o casal tem se encontrado, e, em janeiro, o cantor a levou para jantar em um de seus restaurantes favoritos em São Paulo.



"Foi trabalhoso, mas eles têm muita história. Luan amoleceu o coração da Jade. Ela desbloqueou as redes sociais e voltaram a conversar", explicou uma pessoa próxima à influenciadora.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko