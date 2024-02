Reprodução A cantora de forró e seu marido morreram afogados em carro

Na última segunda-feira (19), os corpos da cantora de forró Marcinha Sousa e seu marido, conhecido como Ivan da Van, foram encontrados em um carro em um rio de Jardim, no Ceará. O casal morreu afogado após tentar atravessar uma ponte no local.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam desaparecidas desde o último domingo (18). Os agentes foram chamados e realizaram buscas no local, quando localizaram o veículo do casal submerso na água, a cerca de 100 metros de distância de uma ponte no distrito de Bom Sucesso. Ao retirar o carro, encontraram os corpos de Marcinha e Ivan.

As suspeitas apontam que o carro dos dois foi arrastado com a força das águas, uma vez que fortes chuvas atingiram a cidade na última segunda-feira (19). Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o temporal foi de 110 milímetros.





Em suas redes sociais, a cantora tem mais de 500 mil seguidores. Ela postava vídeos cantando músicas de forró e piseiro, além de compartilhar as apresentações que realizava. Em novembro de 2023, gravou o clipe de sua música O Mundo Dá Voltas. A artista é irmã do cantor Fernanda Pisadinha, que foi notificado sobre a morte dela e do cunhado durante uma viagem à São Paulo.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko