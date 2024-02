Reprodução/Instagram Os jornalistas apareceram juntos pela primeira vez após as polêmicas

Na última segunda-feira (19), Marcelo Courrege e Carol Barcellos fizeram a primeira aparição pública juntos após o escândalo de traição envolvendo Renata Heilborn. O casal participou do Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul. E sabe quem mais estava lá? Renata Heilborn, a ex-funcionária da Globo que foi traída não só pelo marido, mas por sua melhor amiga e madrinha de casamento.



De acordo com o portal Leo Dias, os dois foram estratégicos durante a passagem pelo evento e evitaram qualquer tipo de abordagem. Em suas redes sociais, o casal não publicou nenhum registro que mostrasse a interação e proximidade.

Eles não trocaram nem mesmo atos de carinhos que chamassem a atenção do público e, mesmo estando juntos e assumidos, apertaram o passo ao notarem a motivação de fotógrafos atrás deles na saída do evento.

Renata Heilborn também esteve no torneio de tênis, no Rio de Janeiro. A filha do ex-jogador de vôlei Carlão Gouveia foi fotografada no local e compartilhou em suas redes sociais momentos na área VIP.







No dia 12 de fevereiro, Marcelo Courrege e Carol Barcellos assumiram o relacionamento por meio de uma publicação no Instagram. Os dois funcionários da Globo já tinham uma grande proximidade: o casamento do jornalista com Renata Heilborn.

Em 2014, a repórter foi madrinha de casamento dos dois, que chegou ao fim em 2023. Entre tantos escândalos, a ex-jornalista da Globo admitiu que seu relacionamento chegou ao fim após uma traição. Ela descobriu que seu ex-marido estava se envolvendo com sua melhor amiga após verificar sua localização em um aplicativo de corrida.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko