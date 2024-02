Reprodução O personagem vencedor do reality show já foi definido

A quarta temporada do The Masked Singer estreou no dia 21 de janeiro, na Globo, e as gravações aconteceram de maneira veloz e já estão encerradas. A final do talent show está prevista para ir ao ar em 7 de abril, mas esta modesta coluna já estava ciente do vencedor desta edição, e como os spoilers começaram a rolar soltamente, vamos marcar nosso território também.

O grande campeão do reality show da Globo é o ator Silvero Pereira, que está por baixo da fantasia de Bode. Ele conquistou os jurados Taís Araujo, Sabrina Sato, Paulo Vieira e José Loreto contra a Preguiça e a Sereia Iara. As atrizes Ludmillah Anjos e Evelyn Castro são os nomes escondidos por trás das personagens.

A Preguiça e a Sereia Iara ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Os três realizaram duas apresentações no episódio final, mas o show do Bode, com uma composição de Caetano Veloso, conquistou a bancada de jurados.

Ludmillah Anjos optou por contar Beyoncé, e Evelyn Castro apostou em Alicia Keys. Todos foram aplaudidos de pé pela plateia do estúdio. Já a MC Porquinha, interpretada por Luiza Possi, não passou da semifinal.

Até o momento, já conferimos outros desmascarados, como o Louro Mané (ETzinho), Popó Freitas (Chimarrão), Supla (Livro), Karol Conká (Trevo da Sorte) e Diogo Almeida (Cuco). Além deles, os personagens Pé de Alface, Mamãe Abacate e Dona Formiga --que tem Tati Machado por trás da fantasia -- também estão na disputa.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko