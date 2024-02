Divulgação A mãe do ator engravidou aos 18 anos

Quase um ano após anunciar o fim de seu casamento com Duda Nagle, Sabrina Sato tem uma nova sogra. O romance foi confirmado com exclusividade pelo ator Nicolas Prattes em entrevista a esta modesta coluna. Giselle Prattes, de 43 anos, é mãe do ator e foi assistente de palco de Xuxa Mengehel nos anos 2000.



Aos 18 anos, a ex-Paquita engravidou de Nicolas Prattes e foi obrigada a casar com o genitor. Em 2009, aos 29 anos, experimentou pela segunda vez a maternidade, com o nascimento de Maria Fernanda. Atualmente, eles têm 26 e 14 anos, respectivamente.

Gisele Prattes foi selecionada para trabalhar como Garota Libra, uma das 12 Garotas do Zodíaco, no Planeta Xuxa, da Globo, em 1998. Na época, ela tinha apenas 18 anos e estava grávida do primogênito.

A mãe de Nicolas Prattes nasceu em 29 de setembro de 1980, é do signo de Libra, psicóloga de formação, atriz e cantora. Ela iniciou sua carreira artística aos sete anos, em um teatro em Niterói, no Rio de Janeiro. Pouco depois, integrou a equipe da Rainha dos Baixinhos, onde ganhou ainda mais visibilidade.







Após isso, dedicou-se aos estudos e trabalhou em espetáculos, como Os Saltimbancos Trapalhões — O musical, e Para Sempre ABBA, além de cantar profissionalmente na banda Vitória Régia, onde acompanhou Tim Maia, e gravou como backing vocal de Araketu, Reginaldo Rossi e Jorge Vercillo.

A artista é também é conhecida por seu lado de "mãe-coruja" e sempre apoiou os relacionamentos do filho, incluindo Sabrina Sato. Nas redes sociais, Giselle Prattes compartilha momentos ao lado do filho, incluindo diversas viagens em família.





