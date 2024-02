Reprodução O ex-participante da Casa de Vidro do reality show deu sua opinião sobre a situação

Na última segunda-feira (19), Manoel Vicente, ex-participante da Casa de Vidro do BBB 23, publicou um vídeo explicando mais detalhes do quadro psicótico agudo de Vanessa Lopes. A influenciadora rompeu o silêncio em uma entrevista ao Fantástico no último domingo (20), mas o médico psiquiatra revelou mais detalhes da situação.



Em seu Instagram, ele publicou um vídeo explicando mais informações sobre o delírio da influenciadora. "O que vocês acharam dessa reportagem do fantástico e toda a história da Vanessa Lopes?", questionou na legenda. "Explicando o que o Fantástico não explicou", escreveu em seu Twitter/X.

"Ontem o Fantástico trouxe de volta a Vanessa Lopes para comentar sobre aquele episódio psicótico que ela teve dentro do Big Brother. Sim, hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico, porque ela foi avaliada por um psiquiatra e ela própria falou sobre isso na entrevista", iniciou.





"Eu sou Manuel Vicente, médico psiquiatra, e gosto de traduzir essa coisa complexa que é a saúde mental. Oficialmente, o que a Vanessa teve é um transtorno psicótico agudo, mas esse transtorno é bem diferente de um transtorno bipolar, um transtorno depressivo, que vai acompanhar a pessoa pela vida toda. O melhor termo para descrever isso é realmente um quadro ou um episódio psicótico agudo, que é um evento, um acontecimento e não uma doença permanente. Imagina que uma pessoa pode ter uma crise de pânico na vida e nunca mais ter outra. Da mesma forma, o que aconteceu com ela tem muita chance de nunca mais se repetir", explicou.

"Um quadro ansioso é marcado pelo quê? Por medo, um medo constante. Num quadro psicótico, a coisa vai muito além de um medo, então as ideias, os pensamentos e como a pessoa interpreta tudo o que acontece ao redor dela começa a ganhar um enredo, uma história que a gente vai chamar de delírio. Os pensamentos, as ideias, todos ficam alterados e a pessoa começa a pegar elementos do que está acontecendo com ela, o que falaram, um olhar, um detalhe, um sinal que ela viu e começa a criar um enredo, uma história que a gente vai chamar de delírio. Normalmente, esses delírios são autorreferenciais, então tudo é sobre mim, estão contra mim, querem me pegar, estão tentando me enganar. Se não for tão intenso, se for só uma desconfiança, eu posso dizer que são ideias deliroides. Mas se ela tem convicção e nada tira aquilo da cabeça, se é uma ideia inargumentável, uma interpretação que não tem conversa, ela acredita de qualquer jeito, aí eu já vou chamar de delírio", acrescentou.

"Eu fiquei revoltado quando eu vi os comentários na internet falando que ela se achava demais. 'Nossa, mas eu acho que tudo sobre ela, ela é mimada, ela é narcisista'. Foram uns absurdos que as pessoas disseram porque não entenderam que aquilo eram delírios autorreferenciais, não tinha como ela inventar isso, simular isso, e não tem como eu julgar o caráter, a personalidade de alguém por algo que ela apresenta, franco-adoecimento. Inclusive, coloca aqui embaixo o que você achou dos comentários da internet de quando a Vanessa ainda estava dentro da casa", opinou.

"O tratamento envolve levar ela para um lugar seguro, tirar os estressores, dormir, estar com a família, então diminuir essa tensão toda que ela estava. Normalmente precisa de algum remédio para estabilizar o quadro e é indispensável, depois de uma situação dessa, um trabalho contínuo, duradouro, de terapia, para a pessoa adquirir mais recursos, mais habilidades, mais ferramentas para lidar com os estresses emocionais que acontecem com a gente. A terapia, no fim das contas, faz isso. Ela nos fortalece para lidar melhor com as situações que se apresentam de uma forma construtiva. Se a gente ir para um quadro de pânico, de desespero, uma ansiedade intensa e eu sei que, independente de jogo, todo mundo está torcendo pelo bem-estar e pela recuperação e pela saúde da Vanessa. Envia esse vídeo para quem precisa saber mais sobre o assunto e até mais", concluiu.





