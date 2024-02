Reprodução A festa privada contou com furtos e tiros

No último domingo (11), uma festa privada de Carnaval em Boa Viagem, em Recife, tornou-se um circo de horrores após um jogador de futebol e dois seguranças furtarem garrafas de bebidas alcoólicas na saída do evento open bar. O fiscal tentou impedir o crime e, por pouco, não foi baleado.



O funcionário, de 26 anos, procurou a Delegacia de Boa Viagem para registrar um boletim de ocorrência e esclareceu que notou o momento em que um famoso jogador de X1, uma modalidade de futebol society, e seus seguranças particulares, estavam roubando cinco garrafas de uísque. A identidade do esportista não foi informada pelas autoridades.

"Nesse momento, ao solicitar a devolução das bebidas e tentar se aproximar do indivíduo, os seguranças sacaram armas de fogo e efetuaram disparos contra a vítima, que não foi atingida", informou a Polícia Civil.

Após o crime, funcionários acionaram a Polícia Militar, que realizou rondas e não encontrou os suspeitos. Cápsulas de balas foram recolhidas e passarão por perícia para auxiliar no andamento do inquérito. O caso está sendo tratado como uma tentativa de latrocínio. "As investigações foram iniciadas e estão em curso até a completa elucidação do caso", completou a Polícia Civil.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko