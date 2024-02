Divulgação Os seguranças da dupla ameaçaram agredir a imprensa no local

No último domingo (10), a dupla Zé Neto & Cristiano se apresentou no Carnaval Boa Viagem, em Recife, em Pernambuco. Os seguranças dos sertanejos se envolveram em uma grande confusão com a imprensa que aguardava entrevistas no Camarote e inclusive chegaram a agredir e ameaçar alguns jornalistas. A coluna recebeu vídeos dos momentos em que os brutamontes protagonizaram gritos e empurrões.

A coluna conversou com um dos jornalistas que esteve no local e nos relatou os momentos de tensão. Segundo ele, um dos seguranças de Zé Neto & Cristiano é conhecido como Douglas e apresentou um comportamento agressivo com a imprensa que estava no show.

Os jornalistas estavam no Camarote Boa Viagem, um dos mais famosos da cidade, e ficaram assustados com o tratamento que receberam. Um deles foi convidado por Bruno Rego, dono do local, e recebeu o aval para realizar a entrevista com os cantores.

Entre tantos vídeos, um deles mostra dois seguranças mandando o jornalista sair do local. "Não vou, não. Vou não. Vou não. Fale com Bruno. Eu já falei, rapaz. Eu não sou moleque", disse. "Grita aqui não, filha da puta. Grita comigo então. Grita comigo. Eu tô no meu trampo rapaz. Me respeita. Grita comigo. Grita. Grita comigo, rapaz. Deixa de ser moleque", disparou o funcionário da dupla.





À coluna, o repórter --que terá sua identidade mantida sob sigilo-- contou mais detalhes da confusão: "É um cara completamente bruto. Estava eu e uma amiga minha. A gente foi autorizado pelo dono para entrar e fazer quatro minutos no backstage de gravação. Eu estava sentado, quando ele mandou dois seguranças dele tirarem a gente (...) E eu disse que não saía. O dono disse pra eu ficar aqui. Aí ele veio com agressão, gritando mesmo. Um brutamonte".

"Depois eu recebi a informação que eles não dão entrevista pra ninguém (...) Todo mundo atende todo mundo, menos esse pessoal. Todo lugar que faz show, essa dupla e esse cara atrapalham o serviço não só da imprensa, como tratam mal", acrescentou.

No vídeo abaixo, é possível ver o segurança identificado como Douglas partindo para cima do jornalista. Em determinado momento, o barulho de um golpe acerta o aparelho que faz a filmagem, dando a impressão de que o funcionário da dupla sertaneja tenha agredido o repórter.

A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa da dupla Zé Neto & Cristiano e não recebeu uma resposta até a publicação desta notícia. Veja os vídeos:

EXCLUSIVO 🚨🚨🚨



SEGURANÇA DE ZÉ NETO E CRISTIANO AGRIDE JORNALISTAS EM CARNAVAL DE RECIFE



Aqui eu te conto todos os detalhes destas cenas lamentáveis que vocês estão vendo aí no vídeo.



Clique para ler >> https://t.co/RJAMgFlzV9 pic.twitter.com/Dyzk0NblBf — Gabriel Perline (@GabPerline) February 14, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko