Reprodução A jornalista abriu o jogo sobre o envolvimento do ex-marido com sua madrinha de casamento

Na última segunda-feira (12), Marcelo Courrege e Carol Barcellos assumiram o relacionamento por meio de uma publicação no Instagram, o que causou grande estranheza no público. O motivo? A jornalista da Globo foi madrinha de casamento do repórter e de Renata Heilborn, até então sua fiel escudeira.

Renata Heilborn Gouveia trabalhou na emissora na área de Esportes entre 2014 e 2023, e saiu em julho no ano passado, quando ainda era casada com o jornalista. Dois meses após a saída dela, boatos de um possível affair entre Marcelo Courrege e Carol Barcellos começaram a rolar nos bastidores.

Ela se formou em Jornalismo pela Faculdade Hélio Alonso em 2014 e ingressou na Globo um ano antes, como estagiária de produção e reportagem. Em novembro de 2017, tornou-se repórter da emissora e em poucos meses, integrou a equipe de produtores esportivos quando participou da cobertura da Copa do Mundo de 2018 em Moscou, na Rússia.





Nos anos seguintes, continuou na Globo como produtora de reportagens, inclusive em Londres e na Copa do Qatar em 2022. Entretanto, em julho de 2023, anunciou sua saída da emissora três meses após seu pai, Carlão Gouveia, ser demitido.

Traição e fim de amizade



Após assumirem o relacionamento, internautas resgataram comentários de Carol Barcellos em fotos de Marcelo Courrege e Renata Heilborn. Em 2014, a jornalista foi madrinha de casamento do ex-casal e era uma grande amiga da ex-funcionária da Globo.

"Como é bom assistir à cumplicidade e parceria de vocês. São mais livres juntos. Mais fortes. Até mais bonitos ficam. Tenho amor e torço muito pela felicidade de vocês", "Amo a parceria de vocês", "Feliz 2019!!! Que sigamos juntos!!!", foram alguns dos comentários.

Com a repercussão das informações, Renata Heilborn se pronunciou sobre o assunto em suas redes sociais. Antes, Carol Barcellos havia negado que o namoro começou com uma traição, mas a jornalista abriu o jogo.

"Essa é a primeira e última vez que vou me pronunciar sobre as notícias que estão saindo nas mídias (e, infelizmente, com muitas informações falsas). Estamos no meio do carnaval, e eu tô me divertindo.... Curtindo, aproveitando pra ser feliz. Aliás, façam o mesmo! Só aceito encontrar vocês na rua cheios de purpurina kkk", escreveu.

"Mas vamos lá: Fui casada durante 10 anos - no total foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha - madrinha do meu casamento", acrescentou.

"Casamento, aliás, que não era perfeito. Longe disso. Já estávamos em crise, e eu mesma já havia pedido a separação um ano antes de isso tudo acontecer. Porém, num momento em que estava frágil, após pedir demissão da TV Globo, descobri que ele estava com uma amiga - daquelas confidentes e que eu convivia diariamente", relatou.

"Para terminar, vamos lá: Cada um dá o que tem. E tem gente que não tem nada para dar. Que é vazia, com caráter frágil. Perdi o medo, o trauma ficou e, hoje, só agradeço. Como todo mundo que esbarra comigo diz: 'Foi livramento'. Foi, sim. Daqueles enorme. E, hoje, só agradeço", concluiu.

Isso bastou para o público ficar ainda mais impactado com a traição não só de Marcelo Courrege, mas da amizade de Carol Barcellos. Com isso, a atual namorada do jornalista comentou brevemente sobre a polêmica ao portal Leo Dias: "A história não é essa. Muitas mentiras, triste".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko