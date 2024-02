Reprodução/Instagram A cantora foi criticada por mudar a letra de sua música

Na última terça-feira (13), Claudia Leitte foi criticada nas redes sociais após um recorte do DVD AxeMusic: Ao Vivo em Recife, lançado em 2014, ser resgatado nas redes sociais e mostrar que ela modificou a letra da música Caranguejo, um de seus maiores sucessos. No show, a cantora alterou o verso da canção, criada com o grupo Babado Novo, substituindo "Iemanjá", orixá das religiões de matriz africana, por "Só louvo meu rei Yeshua".



Na música original de sua antiga banda, ela canta: "Maré tá cheia/Espera esvaziar/Joga flores no mar/Saudando a rainha Iemanjá". Entretanto, após se declarar cristã neopentecostal, ela alterou a frase para fazer referência à própria religião e usou o termo "Yeshua", nome de Jesus em hebraico.

Nas redes sociais, a mudança chamou a atenção dos fãs. "Mas o dinheiro do Axé ela não abre mão de nenhum centavo. Demonizar as coisas 'do mundo' ok, mas abrir mão do conforto que esse mundo proporciona, jamais", comentou um dos usuários do Twitter/X. "Devia deixar cair no ostracismo, mas ela tem fãs. Muitos fãs.....", pontuou outro.







"Quando falamos em respeitar a diversidade temos que respeitar até mesmo aquilo que não nos representa. Ela é baiana, cantora, artista e cristã. Ela tem o direito de cantar o ritmo que a representa e tem o direito de professar a fé em que crê. Não há desrespeito, há diversidade!", defendeu outro.

Claudia Milk, querida, quero te ver cantando louvor na igreja junto com Baby do Brasil. O apocalipse está vindo. Deixe de cantar no carnaval e faturar nas festas profanas. Você merece a salvação e é muito maior que isso. Amém! 🙏 pic.twitter.com/sfuxgzzPt1 — Jeje (@jejezaum) February 14, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko