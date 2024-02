Reprodução/Youtube A ex-participante do reality show lançou seu novo projeto

Destaque da segunda temporada do Casamento às Cegas, Amanda Souza estreou o programa Papel de Troxa, inspirado em um quadro que ela vinha mantendo em suas redes sociais. A ex-participante do programa da Netflix entrevistou logo no primeiro episódio Cassia Dian, diretora geral do reality show que participou e do documentário de Xuxa Meneghel.



A consultora de imagem é conhecida por abordar temas de diversidade, autoestima feminina e inclusão em suas redes sociais e terá, em seu novo projeto, um diálogo descontraído e leve sobre a vida com os seus convidados e mostrará que todos já se decepcionaram em algum tipo de relacionamento.

No episódio de estreia, Cassia Dian contou mais detalhes de sua profissão, além de curiosidade e relevações ditas em primeira mão sobre os bastidores do documentário da Xuxa e do reality Casamento às Cegas.

"O Papel de Troxa surge como uma expressão da minha paixão por histórias e por comunicação desde que eu cresci. Por aqui, o desabafo é livre, filosófico, antropológico, esquisito e comum. É fofoca na calçada, bafão na mesa do bar, áudio 'prazamigas', ou segredos guardados a sete chaves… Meu objetivo é criar um diálogo autêntico com os meus convidados, proporcionando inspiração e encorajamento para todos que nos acompanham. Quero que cada episódio inspire reflexão e promova conexões significativas", contou.







A atração contará com episódios semanais e participações de diversos nomes, como Andy Rodrigues, Ariana Nutt, Criss Paiva, Laís Conter, Le Vidica, Leila Germano e Rafaela Ferreira.

Além disso, a cada quinta-feira, um seguidor de suas redes sociais será convidado para contar a sua história de Papel de Troxa: "Toda segunda-feira, recebo diversas histórias que aconteceram no final de semana. Agora, as seguidoras terão a oportunidade de contá-las também, pois foi no instagram que o podcast começou a nascer, arrancando muitas gargalhadas no começo da semana e também causando reflexão sobre os relacionamentos".

No mesmo dia, Amanda Souza se reuniu com Verônica Brito e Thamara Térez, também ex-participantes do programa, para conversarem ao vivo no Instagram.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko